"Сотні ракет": Росія може готувати по Україні удар через успіхи ЗСУ на Курщині

Росіяни можуть спробувати ударити сотнями ракет та БПЛА по Києву та іншим містам України

Росія, скоріше за все, гарячково готує потужний ракетний удар по Україні, щоб помститися за успіхи української армії в Курській області. Після початку операції ЗСУ на Курщині російський режим зіткнувся з загрозою того, що можна назвати "втратою обличчя" – та хоче відновити свою "репутацію".

Про це пише видання The Times із посиланням на власне високопоставлене джерело в українському оборонному відомстві. Чиновник зазначив, що Україна знає та очікує агресивної істеричної ракетної атаки РФ, яка буде спрямована проти Києва та важливих урядових будівель, зокрема Верховної Ради.

"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", – пояснив він.

У ніч на 11 серпня росіяни провели пробну атаку, запустивши шість ракет – чотири на Київ та дві на Полтаву. Внаслідок атаки на Київщині загинули чоловік та чотирирічна дитина. Ракета, яку запустили росіяни, була балістичною та північнокорейського виробництва. Основна атака, припустив посадовець, буде налічувати "сотні ракет".

"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння — крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", — заявило джерело видання.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Відповідно до заяв неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.

Станом на суботу площа бойових дій у Курській області склала близько 650 кв. км. До вечора 10 серпня вона трохи скоротилася порівняно з вечором четверга. Однак це скорочення лише на 11 кв км.