Згадали про "права людини": РФ направила цинічне звернення до ООН через бої в Курській області

У РФ заявляють про "тисячі постраждалих"

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прокоментувала просування українських військ у Курській області. Вона звернулася до верховного комісара ООН з вимогою "засудити тероризм з боку України".

Про це Москалькова написала в Telegram. Вона заявила, що внаслідок "варварського нападу на Курську область з боку ЗСУ постраждали тисячі мирних жителів".

"Направила звернення верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини. Сподіваюся, що наша інформація також буде відображена у доповіді УВКПЛ ООН про порушення прав людини, яка, як нам стало відомо, готується до виходу у вересні", — написала Москалькова.

Вона також повідомила, що російські уповноважені з прав людини у суб'єктах РФ працюють у районах, куди прибули жителі Курської області. За словами Москалькової, уповноважені беруть участь у гуманітарній допомозі для переміщених осіб.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня, після чого значно просунулися у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Іноземні ЗМІ стверджують, що російська розвідка знала про підготовку прориву за два тижні до початку, але Путіну про це не повідомляли.