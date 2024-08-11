Вспомнили о "правах человека": РФ направила циничное обращение в ООН из-за боев в Курской области

В РФ заявляют о "тысячах пострадавших"

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала продвижение украинских войск в Курской области. Она обратилась к верховному комиссару ООН с требованием "осудить терроризм со стороны Украины".

Об этом написала Москалькова в Telegram. Она заявила, что в результате "варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей".

"Направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека. Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушении прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре", — написала Москалькова.

Она также сообщила, что российские уполномоченные по правам человека в субъектах РФ работают в районах, куда прибыли жители Курской области. По словам Москальковой, уполномоченные принимают участие в гуманитарной помощи для перемещенных лиц.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа, после чего значительно продвинулись в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Иностранные СМИ утверждают, что российская разведка знала о готовящемся прорыве за две недели до его начала, но Путину об этом не сообщали.