Загинула дитина з батьком: як виглядає Київщина після російського нічного обстрілу (фото)

Хлопчику було 4 роки

Внаслідок нічної атаки по Україні 11 серпня на Київщині загинув 35-річний чоловік зі своїм 4-річним сином. Їхні тіла знайшли під завалами одного з пошкоджених від обстрілу будинків.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України. Зазначається, що станом на 08.00 правоохоронці задокументували пошкодження восьми будинків та чотирьох транспортних засобів.

"В одному з районів Київщини з-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його 4-річного сина. Також у будинку є постраждалі: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик", — йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок нічної атаки госпіталізували. Усім їм надається необхідна допомога.

У прес-службі наголосили, що поліцейські продовжують фіксувати наслідки атаки та документувати військові злочини російської армії проти мирного населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти здійснили ракетний удар по Костянтинівці Донецької області. Удару було завдано по супермаркету. В результаті загинули 14 людей і ще кілька десятків людей опинилися серед постраждалих.