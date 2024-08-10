Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: є загиблий та поранені (фото)

Будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень

Одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень. У суботу, 10 серпня, росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Будівлі об’єкта зазнали серйозних руйнувань. Обсяги завданої шкоди нині з’ясовуються. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Краматорськ — під ворожим вогнем. Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. 1 працівник загинув, ще декілька отримали поранення. Будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень", — написав очільник ОВА.

Одразу після повідомлення про ракетний удар у місцевих пабліках в Краматорську з’явилася інформація про аварійні відключення світла в кількох районах містах. Ймовірно, росіяни поцілили ракетою в об’єкт енергетичної інфраструктури.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що аналітики ISW оцінили втрати росіян в Курській області. Мова про знищену українцями колону російської армії, яка перевозила особовий склад.