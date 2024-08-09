Вирви від вибухів та знищені склади: з’явилися супутникові фото аеродрому у Липецьку

Офіційно про наслідки удару жодної інформації не надходило

У мережі опублікували супутникові знімки з аеродрому "Липецьк" після нічного удару ЗСУ. На них видно руйнування будівель, які окупанти могли використовувати як склади боєприпасів.

Про це повідомляють "Схеми. Радіо Свобода". Супутникові фотографії за 9 серпня опублікувала компанія Planet Labs.

На супутникових фото видно, що деякі приміщення аеродрому повністю зруйновані, а на території, ймовірно, вирувала масштабна пожежа. На землі, що вигоріла, видно дві вирви, які можуть бути наслідком прильоту ракети або БПЛА.

Нагадаємо, що аеродром "Липецьк" біля однойменного російського міста був уражений у ніч із 8 на 9 серпня. У Генштабі розповіли, що постраждали склади росіян із керованими авіаційними бомбами (зберігалося близько 700 бомб), знищено один радар ЗРК С-300. Також на аеродромі базувалися кілька десятків винищувачів, у тому числі новий Су-57, а також гелікоптери.

Як повідомили "Телеграфу" в СБУ, більшість літаків, що базувалися на аеродромі, не встигли злетіти перед атакою. У відомстві додали, що на досягнутому не зупиняться і далі знищуватимуть російську авіацію і не тільки.

Також "Телеграф" розповідав про те, що напередодні вибухи пролунали біля Жовтневого аеродрому в Криму, а пізніше там почалася сильна пожежа. Ймовірно, окупанти мають мінус один склад боєприпасів.