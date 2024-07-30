Є влучання: в ГУР розкрили деталі атаки на російський аеродром "Оленья"

На аеродромі не спрацювала повітряна тривога

Під час вибуху на аеродромі "Оленья" (Мурманська область РФ) було пошкоджено двох бомбардувальників Ту-22М3. Їхнє відновлення може зайняти у росіян кілька місяців.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Його слова наводить "Радіо Свобода".

"Йдеться про вибух над розташуванням літаків. Мало того, можу повідомити, що йдеться про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 та борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні ушкодження", — сказав він і додав, що у росіян не спрацювала повітряна тривога.

Юсов зазначив, що йдеться про атаки вночі та вранці 27 липня, коли вибухи пролунали на аеродромах "Оленья", "Дягілєво" та "Енгельс".

Відповідаючи на запитання, чому на супутникових знімках не видно слідів ураження, він повідомив, що це не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися.

"Інформацію підтверджено з різних джерел, і про сам факт цього інциденту ми вже можемо говорити як про те, що точно мало місце бути", — додав Юсов.

Він не став підтверджувати чи спростовувати зв’язок України із цією атакою.

Як повідомлялося раніше, 27 липня з’явилася інформація про те, що дрони ГУР Міноборони атакували три російські авіабази, які використовуються для запусків стратегічних бомбардувальників. Крім аеродрому "Оленья" у Мурманській області, вибухи також пролунали на аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязанській.