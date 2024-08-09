Все горить та вибухає: у мережі з’явилося відео пожежі на складі боєприпасів у Липецьку (фото, мапа)
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На військовому аеродромі під російським Липецьком продовжуються пожежі після нічних вибухів. Це підтверджують супутникові зображення.
У Росії в ніч на 9 серпня безпілотники масовано атакували місто Липецьк. Пролунало кілька сильних вибухів, а потім на військовому аеродромі спалахнула потужна пожежа.
Займання сталося на складі боєприпасів. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.
На картах у цьому місці позначено бомбосклад. Це пояснює потужну детонацію, що триває.
Нагадаємо, що у місті введено режим надзвичайної ситуації через вибухи. Мешканців чотирьох населених пунктів Липецької області – Копцеві хутори, Федорівка, Яківля, Тинківка – евакуюють.
До таких заходів місцева влада вдалася у зв’язку з тим, що ці населені пункти розташовані поряд із військовим аеродромом.
Безпосередньо у самому місті Липецьк повністю зупинили рух громадського транспорту, а мешканцям порадили залишатися вдома.
Раніше "Телеграф" повідомив, що минулої ночі вибухи пролунали і в окупованому Криму. Гучно було у Севастополі, біля Сімферополя, а також у Сакському та Чорноморському районах, які, за заявами окупантів, нібито атакували безпілотники та навіть ракети.