Все горить та вибухає: у мережі з’явилося відео пожежі на складі боєприпасів у Липецьку (фото, мапа)

На військовому аеродромі під російським Липецьком продовжуються пожежі після нічних вибухів. Це підтверджують супутникові зображення.

У Росії в ніч на 9 серпня безпілотники масовано атакували місто Липецьк. Пролунало кілька сильних вибухів, а потім на військовому аеродромі спалахнула потужна пожежа.

Займання сталося на складі боєприпасів. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

На картах у цьому місці позначено бомбосклад. Це пояснює потужну детонацію, що триває.

Нагадаємо, що у місті введено режим надзвичайної ситуації через вибухи. Мешканців чотирьох населених пунктів Липецької області – Копцеві хутори, Федорівка, Яківля, Тинківка – евакуюють.

До таких заходів місцева влада вдалася у зв’язку з тим, що ці населені пункти розташовані поряд із військовим аеродромом.

Безпосередньо у самому місті Липецьк повністю зупинили рух громадського транспорту, а мешканцям порадили залишатися вдома.

Раніше "Телеграф" повідомив, що минулої ночі вибухи пролунали і в окупованому Криму. Гучно було у Севастополі, біля Сімферополя, а також у Сакському та Чорноморському районах, які, за заявами окупантів, нібито атакували безпілотники та навіть ракети.