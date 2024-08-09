Все горит и взрывается: в сети появилось видео пожара на складе боеприпасов в Липецке (фото, карта)

На военном аэродроме под российским Липецком продолжаются пожары после ночных взрывов. Это подтверждают спутниковые изображения.

В России в ночь на 9 августа беспилотники массированно атаковали город Липецк. Прогремело несколько сильных взрывов, а затем на военном аэродроме вспыхнул мощный пожар.

Там загорелся склад боеприпасов. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

На картах в этом месте обозначен бомбосклад. Это объясняет продолжающуюся мощную детонацию.

Напомним, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрывов. Жителей четырех населенных пунктов Липецкой области — Копцевые хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка — эвакуируют.

К таким мерам местные власти прибегли в связи с тем, что эти населенные пункты расположены рядом с военным аэродромом.

Непосредственно в самом городе Липецк полностью остановили движение общественного транспорта, а жителям посоветовали оставаться дома.

Ранее "Телеграф" сообщил, что минувшей ночью взрывы прогремели и в оккупированном Крыму. Громко было в Севастополе, возле Симферополя, а также в Сакском и Черноморском районах, которые, по заявлениям оккупантов, якобы атаковали беспилотники и даже ракеты.