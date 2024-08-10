Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: есть погибший и раненые (фото)

Здания объекта получили серьезные повреждения

Один человек погиб, еще несколько получили ранения. В субботу, 10 августа, россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в объект критической инфраструктуры.

Здания объекта получили серьезные разрушения. Объемы нанесенного ущерба сейчас выясняются. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Краматорск — под вражеским огнем. Сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в городе. 1 работник погиб, еще несколько получили ранения. Здания объекта получили серьезные повреждения", — написал глава ОВА.

Сразу после сообщения о ракетном ударе в местных пабликах в Краматорске появилась информация об аварийных отключениях света в нескольких районах городах. Вероятно, россияне попали ракетой в объект энергетической инфраструктуры.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что аналитики ISW оценили потери россиян в Курской области. Речь об уничтоженной украинцами колонне русской армии, перевозившей личный состав.