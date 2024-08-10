Серед жертв удару по Костянтинівці виявився і поліцейський: у нього залишилися дружина та діти

Колеги характеризують загиблого як сумлінного правоохоронця

Внаслідок удару по Костянтинівці Донецької області загинув лейтенант поліції Максим Кислюк. У момент атаки на місто він перебував на службі.

Про це повідомили у Нацполіції України. Максим Кислюк присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років.

Інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції перебував у вбранні, коли російські окупанти вдарили по супермаркету у Костянтинівці. На жаль, він отримав смертельне поранення.

У Нацполіції розповіли, що 36-річний лейтенант був сумлінним поліцейським та віддано виконував службові обов’язки до кінця своїх днів. У нього залишилися дружина та діти.

"Максим запам’ятається життєрадісним і завжди готовим прийти на допомогу людям. Керівництво та особовий склад Національної поліції України тужить за непоправною втратою і висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Назавжди в наших серцях. Назавжди в строю. Світла пам'ять", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що після удару по супермаркету 9 серпня вдалося ідентифікувати тіла двох загиблих дітей – це дівчатка 9 та 11 років. Тіло ще однієї дитини та п’ятьох дорослих поки не впізнали.

Також кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці атаки. Рятувальники та військові продовжують розбирати завали супермаркету.