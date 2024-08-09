"Робіть висновки": влада чітко звернулася до українців після жахливого удару по Костянтинівці

Треба бути максимально обережними

Жителів Донецької області та прифронтових міст, на тлі російського удару по "Екомаркету" у Костянтинівці, закликають уникати людних місць та без затримки проходити в укриття під час повітряної тривоги.

Як зазначає голова обласної державної адміністрації (ОДА) Вадим Філашкін, кожен день перебування на Донеччині — це небезпека. Тому українці мають евакуйовуватись, задля збереження свого життя та здоров'я.

"Росіяни цілеспрямовано вбивають всіх, до кого можуть дотягнутися. І вбиватимуть і далі — у цьому немає жодних сумнівів", — каже голова ОДА.

Території в межах 20 кілометрів від лінії фронту найнебезпечніші, тому, перебуваючи на них, слід бути максимально обачними. Щохвилини знаходитись на Донеччині — ризик, який можна зменшити, дотримуючись загальновідомих правил.

"Звертаюся також до керівників підприємств і організацій: стежте за тим, щоб у вас не скупчувалися люди. Це — важливо! Зараз треба бути максимально обережними. Сьогоднішній сумний приклад Костянтинівки — яскравий доказ", — додав Філашкін.

Зауважимо, за даними Міністерства внутрішніх справ України (МВС), вже відомо про 14 загиблих та ще 43 людини отримали поранення внаслідок російського удару по Костянтинівці. Криміналісти з метою ідентифікації загиблих вилучають біологічні зразки та відбирають аналізи ДНК у родичів.

"Роботи з розбору завалів не припиняються. Наразі на місці удару працює криміналістична лабораторія", — йдеться у повідомлені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що журналіст показав фото, яким був супермаркет у Костянтинівці до удару.