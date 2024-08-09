"Ховали техніку та найманців НАТО": журналіст показав фото, яким був супермаркет у Костянтинівці до удару

Відомо вже про 9 загиблих

У п’ятницю, 9 серпня, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області ракетою Х-38. Під удар потрапив супермаркет "Екомаркет". У мережі показали, як магазин виглядав до російської атаки.

Фото Костянтинівського "Екомаркету" до атаки показав український журналіст Денис Казанський. Сам він народився у Донецьку, який уже 10 років окуповано росіянами.

"Оскільки російські пропагандисти не є людьми, вони відразу почали брехати, що в супермаркеті Костянтинівки ховали техніку, боєприпаси та найманців НАТО. Тут нічого незвичайного. Ось фото супермаркету зсередини. Я і сам заходив у нього не так давно. Це був працюючий магазин з різними павільйонами. Очевидно, що більшість продавців і відвідувачів загинули", — підписав він знімки.

Нагадаємо, росіяни вдарили по супермаркету у розпал дня, коли там були люди. О 13:49 голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 9. Триває рятувальна операція.

Як повідомляв "Телеграф", 12 липня, у Костянтинівці Донецької області пролунав потужний вибух. Внаслідок чого у небі утворився дим, схожий на "гриб", який було видно у різних куточках міста.