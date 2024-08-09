"Прятали технику и наемников НАТО": журналист показал фото, каким был супермаркет в Константиновке до удара

Известно уже о 9 погибших

В пятницу, 9 августа, россияне ударили по Константиновке Донецкой области ракетой Х-38. Под удар попал супермаркет "Экомаркет". В сети показали, как магазин выглядел до российской атаки.

Фото константиновского "Экомаркета" до атаки показал украинский журналист Денис Казанский. Сам он родился в Донецке, который уже 10 лет оккупирован россиянами.

"Поскольку российские пропагандисты не являются людьми, они тут же стали врать, что в супермаркете Константиновки прятали технику, боеприпасы и наемников НАТО. Здесь ничего необычного. Вот фото супермаркета изнутри. Я и сам заходил в него не так давно. Это был работающий магазин с разными павильонами. Очевидно, что большая часть продавцов и посетителей погибла", — подписал он снимки.

Напомним, россияне ударили по супермаркету в разгар дня, когда там были люди. В 13:49 глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что количество погибших в Константиновке возросло до 9. Продолжается спасательная операция.

Как сообщал "Телеграф", 12 июля, в Константиновке Донецкой области раздался мощный взрыв. В результате чего в небе образовался дым, похожий на "гриб", который был виден в разных уголках города.