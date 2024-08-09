"Делайте выводы": власти четко обратились к украинцам после ужасного удара по Константиновке

Надо быть максимально осторожными

Жителей Донецкой области и прифронтовых городов, на фоне российского удара по "Экомаркету" в Константиновке, призывают избегать людных мест и без промедления проходить в укрытие во время воздушной тревоги.

Как отмечает глава облгосадминистрации (ОГА) Вадим Филашкин, каждый день пребывания на Донетчине — это опасность. Поэтому украинцы должны эвакуироваться для сохранения своей жизни и здоровья.

"Россияне целенаправленно убивают всех, до кого могут дотянуться. И будут убивать и дальше — в этом нет никаких сомнений", — говорит глава ОГА.

Территории в пределах 20 километров от линии фронта наиболее опасны, поэтому находясь на них, следует быть максимально осмотрительными. Каждую минуту находиться в Донецкой области — риск, который можно уменьшить, соблюдая общеизвестные правила.

"Обращаюсь также к руководителям предприятий и организаций: следите за тем, чтобы у вас не скапливались люди. Это важно! Сейчас нужно быть максимально осторожными. Сегодняшний печальный пример Константиновки — яркое доказательство", — добавил Филашкин.

Заметим, по данным Министерства внутренних дел Украины (МВД), уже известно о 14 погибших и еще 43 человека получили ранения в результате российского удара по Константиновке. Криминалисты в целях идентификации погибших изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК у родственников.

"Работы по разбору завалов не прекращаются. В настоящее время на месте удара работает криминалистическая лаборатория", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что журналист показал фото, каким был супермаркет в Константиновке до удара.