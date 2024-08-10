Серед загиблих у Костянтинівці дві маленькі дівчинки: прокуратура озвучила нові деталі
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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом чергового російського удару
Правоохоронцям вдалося ідентифікувати два тіла дітей, які загинули внаслідок ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Ще належить встановити особи шістьох осіб, у тому числі ймовірно, і одну дитину.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України. Розслідування удару продовжується.
За результатами судово-медичної експертизи загиблими виявилися дівчатка 9 та 11 років. Тіла дітей з-під завалів витягли вчора, 9 серпня.
Нагадаємо, що Росія вдарила по Костянтинівці близько 11:05, ймовірно, ракетою "Х-38". Попадання прийшлося по торговому центру, де в цей час було багато людей. В результаті атаки відомо про 14 загиблих та 43 поранених. Місцева влада стверджує, що ворог бив прицільно і влучання по супермаркету — це ніяка не випадковість.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідчі дії та необхідні експертизи продовжуються.
Жителів прифронтових міст просять робити висновки та уникати людних місць. У разі повітряної тривоги потрібно негайно проходити в укриття під час повітряної тривоги.
Також "Телеграф" розповідав про те, що у мережі з’явилися фото супермаркету до удару РФ. Окупанти, як завжди, почали брехати, що в супермаркеті "ховали техніку та військових НАТО".