Серед загиблих у Костянтинівці дві маленькі дівчинки: прокуратура озвучила нові деталі

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом чергового російського удару

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати два тіла дітей, які загинули внаслідок ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Ще належить встановити особи шістьох осіб, у тому числі ймовірно, і одну дитину.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України. Розслідування удару продовжується.

За результатами судово-медичної експертизи загиблими виявилися дівчатка 9 та 11 років. Тіла дітей з-під завалів витягли вчора, 9 серпня.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Костянтинівці близько 11:05, ймовірно, ракетою "Х-38". Попадання прийшлося по торговому центру, де в цей час було багато людей. В результаті атаки відомо про 14 загиблих та 43 поранених. Місцева влада стверджує, що ворог бив прицільно і влучання по супермаркету — це ніяка не випадковість.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідчі дії та необхідні експертизи продовжуються.

Жителів прифронтових міст просять робити висновки та уникати людних місць. У разі повітряної тривоги потрібно негайно проходити в укриття під час повітряної тривоги.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у мережі з’явилися фото супермаркету до удару РФ. Окупанти, як завжди, почали брехати, що в супермаркеті "ховали техніку та військових НАТО".