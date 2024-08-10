Среди погибших в Константиновке две маленькие девочки: прокуратура озвучила новые детали

Правоохранители начали уголовное производство по факту очередного российского удара

Правоохранителям удалось идентифицировать два тела детей, которые погибли в результате ракетного удара по Константиновке Донецкой области. Еще предстоит установить личности шестерых человек, в том числе, вероятно, и одного ребенка.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины. Расследование удара продолжается.

По результатам судебно-медицинской экспертизы погибшими оказались девочки 9 и 11 лет. Тела детей из-под завалов извлекли вчера, 9 августа.

Напомним, что Россия ударила по Константиновке около 11:05 вероятно ракетой "Х-38". Попадание пришлось по торговому центру, где в это время было много людей. В результате атаки известно о 14 погибших и 43 раненных. Местные власти утверждают, что враг бил прицельно и попадание по супермаркету — это никакая не случайность.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Следственные действия и необходимые экспертизы продолжаются.

Жителей прифронтовых городов просят делать выводы и избегать людных мест. В случае воздушной тревоги нужно без промедления проходить в укрытие во время воздушной тревоги.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появились фото супермаркета до удара РФ. Оккупанты, как обычно, стали врать, что в супермаркете "прятали технику и военных НАТО".