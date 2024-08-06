Не смог сдержать слез: хирург "Охматдета" рассказал о состоянии ребенка, которого оперировал в момент удара

Сразу после атаки ребенка забрал другой медик

Хирург Олег Голубченко, который в момент удара россиян по детской клинике "Охматдет" в Киеве делал сложную операцию пятимесячному ребенку, рассказал о состоянии малыша. Ему трудно сдержать эмоции при воспоминании о том страшном дне.

Он поделился своими воспоминаниями с ведущей "ТСН" Натальей Островской, рассказывая о ракетном ударе по больнице, Голубченко не смог сдержать слез. Он сказал, что тогда был очень напуган.

К счастью, с ребенком, операцию которого тогда прервал российский удар, все в порядке. Сразу после атаки малыша забрал его друг-медик.

"Сейчас уже все хорошо", – отметил хирург.

Голубченко рассказал, что во время операции рядом были родители ребенка. По его словам, после ракетного удара врачи не сразу поняли, что произошло.

"Я был очень напуган. Это была секунда. Я лежал на полу, все падало. Мы проверили ребенка и решили спускаться в реанимацию с ребенком на руках. И один за другим побежали на 2 этаж, где все было повалено, стены. Еще была пациентка в реанимации, ее там спасали. Ее делали операцию в пятницу или субботу, она лежала на простыне на полу", — сказал Олег Голубченко.

Напомним, фото Олега Голубченко облетели весь мир — он в медицинской форме в крови, сразу после атаки разбирал завалы, это очень эмоциональные кадры. Это не давало россиянам покоя и они запустили фейк, якобы детский хирург в крови на руинах "Охматдета" — постановка. Они распространили видео, где якобы полицейский вымазывает кровью одежду врача. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности указал на детали, которые раскрывают ложь РФ.