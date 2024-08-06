Не зміг стримати сліз: хірург "Охматдиту" розповів про стан дитини, яку оперував у момент удару

Одразу після атаки дитину забрав інший медик

Хірург Олег Голубченко, який у момент удару росіян по дитячій клініці "Охматдит" у Києві робив складну операцію п’ятимісячній дитині, розповів про стан малюка. Йому важко стримати емоції при згадці про той страшний день.

Він поділився своїми спогадами із ведучою "ТСН" Наталією Островською, розповідаючи про ракетний удар по лікарні, Голубченко не зміг стримати сліз. Він сказав, що тоді був дуже наляканий.

На щастя, з дитиною, операцію якої тоді перервав російський удар, усе гаразд. Одразу після атаки малюка забрав його друг-медик.

"Зараз уже все добре", – наголосив хірург.

Голубченко розповів, що під час операції поряд були батьки дитини. За його словами, після ракетного удару лікарі не одразу зрозуміли, що сталося.

"Я був дуже наляканий. Це була секунда. Я лежав на підлозі, все падало. Ми перевірили дитину і вирішили спускатись до реанімації з дитиною на руках. І один за одним побігли на 2 поверх, де було все повалено, стіни. Ще була пацієнтка у реанімації, її там рятували. Її робили операцію у п'ятницю чи то суботу, вона лежала на простирадлі на підлозі", — сказав Олег Голубченко.

Нагадаємо, фото Олега Голубченка облетіли весь світ — він у медичній формі у крові, одразу після атаки розбирав завали - це дуже емоційні кадри. Це не давало росіянам спокою і вони запустили фейк, нібито дитячий хірург у крові на руїнах "Охматдиту" — постановка. Вони розповсюдили відео, де нібито поліцейський вимазує кров’ю одяг лікаря. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вказав на деталі, які розкривають брехню РФ.