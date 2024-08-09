По Константиновке били прицельно: россияне попали в супермаркет высокоточной ракетой, что о ней известно (фото)

Существует четыре версии модификаций ракеты

Стало известно, какой ракетой российские террористы попали в супермаркет в Константиновке. Речь о Х-38, которую вероятно производят на КБ "Радуга", расследование о работниках которого мы недавно публиковали.

О типе ракеты сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По состоянию на 14:30 известно о 10 погибших и 35 раненых.

"Установлено, что враг нанес по городу авиаудара ракетой Х-38 и попал в супермаркет. По предварительным подсчетам, кроме этого супермаркета, повреждены 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, Новая почта, торговые павильоны и 12 автомобилей", — написал Филашкин.

Ракета Х-38: что о ней известно

Российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения широкого круга целей: бронетехники, надводных кораблей и подводных лодок в надводном положении, а также других как укрепленных, так и легкоуязвимых, одиночных и групповых целей. Была принята на вооружение в конце 2012 года.

В мае этого года россияне впервые опубликовали фото ракеты Х-38МЛ. Ранее уже появлялись данные о применении ракеты Х-38 против украинских сил, однако информация была крайне ограничена, а качество изображения не лучше.

На фото можно увидеть ракету в версии Х-38МЛ, прикрепленную под фронтовым бомбардировщиком Су-34.

Ракета Х-38МЛ

Х-38МЛ является версией ракеты с лазерной наводкой. Кроме нее существуют также варианты Х-38 с тепловизионной, спутниковой и активной радиолокационной наводкой. Какая разновидность ракет попала в супермаркет сейчас неизвестно, это установит следствие.

Ракеты семейства Х-38 являются модульными. В зависимости от предполагаемого типа, цели на ракету могут быть установлены различные боевые части и головки самонаведения.

Наведение всех модификаций комбинировано — на маршевом участке ракета управляется инерционным способом, но в конечном участке траектории переходит на самонаведение.

Х-38МЛЕ – модификация ракеты с лазерной головкой самонаведения

Х-38МКЭ – модификация ракеты со спутниковой навигацией ГЛОНАСС

Х-38МТЭ – модификация ракеты с тепловизионной головкой самонаведения.

Х-38МАЭ – модификация ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения

В зависимости от задачи на ракете могут применяться разные боевые части:

на ракетах модификаций Х-38МАЭ, Х-38МЛЕ и Х-38МТЭ могут устанавливаться осколочно-фугасные или проникающие боевые части.

на ракетах модификаций Х-38МКЭ устанавливаются кассетные боевые части

Ракета Х-38 летит на расстояние до 40 километров и имеет сверхзвуковую скорость полета, а также содержит боевую часть массой 250 килограммов.

Ранее "Телеграф" показывал фото, которым был супермаркет в Константиновке до удара. Известно, что под удар попал супермаркет "Экомаркет".