Их оружие убивает украинцев: журналисты выяснили, кто производит крылатые ракеты Х-101 и другие (фото)

Известны имена и адреса

Они производят ракеты, которые летят в украинские больницы, школы и детские сады. Журналисты-расследователи разоблачили личности тех, кто занимается разработкой, модернизацией и изготовлением российских крылатых ракет разного назначения.

Тотальное разоблачение стало возможным благодаря кропотливой работе журналистов-расследователей Bihus.Info. Речь пойдет о конструкторах КБ с милым, но весьма обманчивым названием "Радуга".

МКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет разного назначения.

"Именно из его конструкторских чертежей и его производственных цехов выходит модельный ряд с индексом Х. Х-22, которым ударили по строительному центру в Кременчуге. Х-59, которые россияне разбрасывают куда попало, от частных домов на Полтавщине до заправки в Днепре. Ее вариант Х-69, которым уничтожали Трипольскую ТЭС. Х-101, которая кроме Охматдета уже не раз наносила разрушения и смерти. Это она попала в жилой дом на Лукьяновке в Киеве, в 22-м году", — говорится в видео.

Расположен МКБ в городе Дубно, Московской области, РФ. Населенный пункт очень хорошо защищен всеми возможными средствами ПВО, ведь имеет на своей территории не только КБ "Радуга", но и ряд других, важных для РФ оборонных заводов и исследовательских центров.

Часть коллектива КБ "Радуга"

"Этот город, в котором производители оружия чувствуют себя комфортно, безопасно и безнаказанно", — говорит журналистка Леся Иванова.

Как утверждают журналисты-расследователи, среди тех, кто модернизирует ракеты массового уничтожения украинцев — молодые люди, а не седые старики, ностальгирующие по совку и холодной войне, как могло кому-то показаться.

Дмитрий Тирищук с коллегами

Они пользуются социальными сетями, носят американские бренды, участвуют в разных мероприятиях и путешествуют по миру.

"Просмотрев их соцсети, вы вполне можете подумать, что это обычная молодежь. Кто-то может даже употребить слово: нормальная. Если бы его, в принципе, можно было употреблять в отношении россиян", — говорит Иванова.

Дмитрий Тирищук, 26 лет

Инженер-конструктор 3 категории, и.о ведущего инструктора. Тирищук активно ведет соцсети и открыто пишет о том, что работает на КБ "Радуга". Любит сноуборд и исторические реконструкции.

"Отслужил в армии, отучился в Питере, потом женился и двинул на Дубну. Важный момент — Тирищук закончил универ в 22-м году, тогда же устроился на Радугу. По его словам, это было в марте 22 года, когда уже в разгаре была война с Украиной. Когда уже всем было понятно, куда именно летят ракеты из этой Радуги".

Как уже отмечалось, на КБ "Радуга" не только производят крылатые ракеты, но и модернизируют их. Дмитрий Тирищук занимается именно этим.

Конструктор женат, имеет жену Владиславу и она, вероятно, тоже имеет отношение к оборонке. По крайней мере, это следует из социальных сетей супругов.

Тирищук с женой

Расследователям удалось найти новость в российских СМИ о новосельях сотрудников конструкторского бюро, в частности, и Тирищуков. Из нее стало известно, что супруги получили однокомнатную квартиру в новостройке. Речь идет о доме по адресу ул. Программиста, 13 корпус 1, оказавшийся совсем непростым домом.

Страница Тирищука в VK

"По сути это анклав сотрудников Радуги. В 22-м году, когда конструкторское бюро начало маниакально расширяться и нанимало много новых людей, для части из них здесь оборудовали общежитие, в общей сложности на 65 человек. Часть квартир сотрудники, такие как Тирищуки, раскупили", — рассказывает Иванова.

"Некоторые из них пошли работать на предприятие, которое производит смерть или придя раньше остались там батрачить, несмотря на кровавые ракетные обстрелы Украины, именно ради квартиры".

Матвей Назарян, 29 лет

Среди тех, кто устроился на работу в КБ ради квартиры в том же доме и супруги Назарян, Матвей и Ксения. Матвей работает в КБ не менее 5 лет, ему 29 лет, он главный специалист, а раньше инженер-конструктор.

Матвей Назарян, КБ "Радуга"

Федор Сирица, 26 лет

Инженер-конструктор 3 категории, и.о ведущего инструктора, который также есть у VK. "Сирица с Тирищуком не только учился вместе в Военмехе, не только выбрал ту же специальность: боеприпасы и взрывчатые вещества, не только вместе с другом пошел работать на "Радугу". Они, в принципе, еще со студенческих времен как Биба и Боба везде вместе на студенческих тусовках, на реконструкциях, на рабочих движениях, на нерабочих", — рассказывает Иванова.

Федор Сырица, КБ "Радуга"

Андрей Качин, 37 лет

Инженер-конструктор. Из социальных сетей сложно догадаться, что он работает на "Радуге": там только фото по хоккею и ряженым конкурсам. Однако, если покопаться в Старом корпоративном вестнике тактического оружия, то можно узнать, что Качин инженер-конструктор и работает на Радугу, по меньшей мере с 2018 года.

Андрей Качин, КБ "Радуга"

Дмитрий Зайцев, 41 год

Инженер-инструктор, на "Радуге" начал работать еще в нулевых, по направлению: разработка корпусов ракет.

Юрий Васильев, 37 лет

Инженер-инструктор, на "Радуге" работает по меньшей мере последние семь лет. Именно столько он светится с адресом старого общежития КБ "Радуга" по ул. Свободы, 18.

"Это по прописке, а по факту последний известен его адрес: новостройка по ул. Тверская. Я уже говорила, что на Радуге хорошие зарплаты. Вообще Васильев очень активен, его можно увидеть на многочисленных фото с разных соревнований и спартакиад", — говорит Иванова.

По словам Ивановой, опубликованы имена далеко не всех, которых удалось установить расследователям. Все найденное Бигус передает компетентным и уполномоченным органам.

"Знаете, многие украинцы почему-то верят, что война и вражда с россиянами закончатся после смены поколений, а многие россияне почему-то уверены, что никогда не понесут ответственности за то, что делают сегодня. Я очень надеюсь, что после этого эфира и те и другие поймут насколько сильно они ошибаются", — сказала напоследок автор материала.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что журналисты выяснили, кто стоит за Telegram-каналом "Джокер". Роман Александрович Кравец, 29 лет — ранее соавтор канала "Джокер", а ныне, после устранения бывших партнеров, единоличный владелец паблика почти на 270 тыс. подписчиков.