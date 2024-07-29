Їхня зброя вбиває українців: журналісти з'ясували, хто виготовляє крилаті ракети Х-101 та інші (фото)

Відомі імена та адреси

Вони виготовляють ракети, які летять в українські лікарні, школи та дитячі садочки. Журналісти-розслідувачі викрили особи тих, хто займається розробкою, модернізацією та виготовленням російських крилатих ракет різного призначення.

Тотальне викриття стало можливим завдяки кропіткій роботі журналістів-розслідувачів "Bihus.Info". Мова піде про конструкторів КБ з милою, проте дуже оманливою назвою "Радуга".

МКБ "Радуга" — російське проєктно-конструкторське бюро, що спеціалізується на розробці та виробництві крилатих ракет різного призначення.

"Саме з його конструкторських креслень і його виробничих цехів виходить модельний ряд із індексом Х. Х-22, якою вдарили по будівельному центру в Кременчуці. Х-59, які росіяни розкидають куди попало, від приватних будинків на Полтавщині до заправки у Дніпрі. Її варіант Х-69, яким знищували Трипільську ТЕС. Х-101, яка окрім Охматдиту вже не раз завдавала руйнувань та смертей. Це вона поцілила у житловий будинок на Лук’янівці у Києві, в 22-му році", — йдеться у відео.

Розташоване МКБ у місті Дубна, Московської області, РФ. Населений пункт надзвичайно добре захищений всіма можливими засобами ППО, адже має на своїй території не лише КБ "Радуга", а й низку інших, важливих для РФ оборонних заводів та дослідницьких центрів.

Частина колективу КБ "Радуга"

"Це місто, у якому виробники зброї почувають себе комфортно, безпечно та безкарно", — каже журналістка Леся Іванова.

Як стверджують журналісти-розслідувачі, серед тих, хто модернізує ракети масового знищення українців — молоді люди, а не, як могло комусь здатися, сиві старигани, що ностальгують по совку та холодній війні.

Дмитро Тирищук з колєгами

Вони користуються соціальними мережами, носять американські бренди, беруть участь у різних заходах та подорожують світом.

"Проглянувши їхні соцмережі, ви цілком можете подумати, що це звичайна молодь. хтось може навіть вжив би слово: нормальна. Якби його, в принципі, можна було вживати щодо росіян", — каже Іванова.

Дмитро Тирищук, 26 років

Інженер-конструктор 3 категорії, в.о. провідного інструктора. Тирищук активно веде соцмережі та відкрито пише про те, що працює на КБ "Радуга". Любить сноуборд та історичні реконструкції.

"Відслужив в армії, відучився в Пітері, потім одружився і двинув на Дубну. Важливий момент — Тирищук закінчив універ у 22-му році, тоді ж влаштувався на Радугу. З його слів, це було у березні 22 року, коли уже у розпалі була війна з Україною. Коли уже всім було зрозуміло, куди саме летять ракети з цієї Радуги. Після універу він не був зобов'язаний іти працювати саме туди, у нього був вибір. Просто на кафедрі запропонували Радугу і він з задоволенням пішов", — підкреслює Іванова.

Як вже зазначалося, на КБ "Радуга" не лише виготовляють крилаті ракети, а й модернізують їх. Дмитро Тирищук займається саме цим.

Конструктор одружений, має дружину Владиславу і вона, вірогідно, теж має стосунок до оборонки. Принаймні, це випливає з соціальних мереж подружжя.

Тирищук з дружиною

Розслідувачам вдалося знайти новину в російських ЗМІ про новосілля співробітників конструкторського бюро, зокрема, і Тирищуків. З неї стало відомо, що подружжя отримало однокімнатну квартиру у новобудові. Йдеться про будинок за адресою: вул. Програміста, 13 корпус 1, який виявився геть непростим будинком.

Сторінка Тирищука у VK

"По суті це анклав співробітників Радуги. У 22-му році, коли конструкторське бюро почало маніакально розширятися і понаймало багато нових людей, для частини з них тут обладнали гуртожиток, загалом на 65 осіб. Частину квартир співробітники, такі от як Тирищуки, розкупили. До купи вийшов майже весь будинок", — розповідає Іванова.

"Деякі з них пішли працювати на підприємство, яке виготовляє смерть. або ж прийшовши раніше лишилися там батрачити, попри криваві ракетні обстріли України, саме заради квартири".

Матвій Назарян, 29 років

Серед тих, хто влаштувався на роботу в КБ заради квартири у тому ж самому будинку і подружжя Назарян, Матвій і Ксенія. Матвій працює в КБ щонайменше 5 років, йому 29 років, він головний спеціаліст, а раніше — інженер-конструктор.

Матвій Назарян, КБ "Радуга"

Федір Сириця, 26 років

Інженер-конструктор 3 категорії, в.о. провідного інструктора, який також є у VK. "Сириця з Тирищуком не тільки вчився разом у Воєнмеху, не тільки вибрав ту ж спеціальність: боєприпаси і вибухові речовини, не тільки разом із другом пішов працювати на "Радугу". Вони, в принципі, ще зі студентських часів як Біба і Боба скрізь разом на студентських тусовках, на реконструкціях, на робочих двіжах, на неробочих", — розповідає Іванова.

Федір Сириця, КБ "Радуга"

Андрій Качин, 37 років

Інженер-конструктор. З соціальних мереж складно здогадатися, що він працює на "Радугу": там лише фото з хокею та ряжених конкурсів. Проте, якщо покопатися у "Старому корпоративному віснику тактичної зброї", то можна дізнатися що Качин інженер-конструктор і що працює на Радугу щонайменше з 2018 року.

Андрій Качин, КБ "Радуга"

Дмитро Зайцев, 41 рік

Інженер-інструктор, на "Радугу" почав працювати ще в нульових, за напрямком розробка корпусів ракет.

Юрій Васильєв, 37 років

Інженер-інструктор, на "Радугу" працює щонайменше останні сім років. Саме стільки він світиться з адресою старого гуртожитку КБ "Радуга" на вул. Свободи, 18.

"Це по прописці, а по факту остання відома його адреса: новобудова по вул. Твєрская. Я уже казала що на Радузі хороші зарплати. Взагалі Васильєв дуже активний, його можна побачити на численних фото із різних змагань і спартакіад", — каже Іванова.

За словами Іванової, опубліковані імена далеко не всі, які вдалося встановити розслідувачам. Все знайдене Бігус, передає компетентним і уповноваженим органам.

"Знаєте, багато українців чомусь вірять, що війна і ворогування з росіянами закінчаться після зміни поколінь, а багато росіян чомусь упевнені, що ніколи не понесуть відповідальності за те, що роблять сьогодні. Я дуже сподіваюся, що після цього ефіру і ті і інші зрозуміють наскільки сильно вони помиляються", — мовила наостанок авторка матеріалу.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, журналісти з’ясували, хто стоїть за Telegram-каналом "Джокер". Роман Олександрович Кравець, 29 років — раніше співавтор каналу "Джокер", а нині, після усунення колишніх партнерів, одноосібний власник пабліку на майже 270 тис. підписників.