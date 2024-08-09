По Костянтинівці били прицільно: росіяни поцілили у супермаркет високоточною ракетою, що про неї відомо (фото)

Існує чотири версії модифікацій ракети

Стало відомо, якою ракетою російські терористи поцілили в супермаркет у Костянтинівці. Мова про Х-38, яку ймовірно виготовляють на КБ "Радуга", розслідування про працівників якого ми нещодавно публікували.

Про тип ракети повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Станом на 14:30 годину відомо про 10 загиблих і 35 поранених.

"Встановлено, що ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету, пошкоджено 4 приватні будинки, 9 крамниць, автомийка, Нова пошта, торгівельні павільйони і 12 автівок", — написав Філашкін.

Ракета Х-38: що про неї відомо

Російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" малого радіусу дії. Призначена для знищення широкого кола цілей: бронетехніки, надводних кораблів та підводних човнів у надводному положенні, а також інших, як укріплених, так і легкоуразливих, одиночних та групових цілей. Була прийнята на озброєння наприкінці 2012 року.

У травні поточного року росіяни вперше опублікували фото ракети Х-38МЛ. Раніше вже з'являлися дані про застосування ракети Х-38 проти українських сил, однак інформація була вкрай обмеженою, а якість зображення не найкращою.

На світлині можна побачити ракету у версії Х-38МЛ, прикріплену під фронтовим бомбардувальником Су-34.

Ракета Х-38МЛ

Х-38МЛ є версією ракети з лазерним наведенням. Окрім неї існують також варіанти Х-38 з тепловізійним, супутниковим та активним радіолокаційним наведенням. Який саме різновид ракет поцілив у супермаркет нині невідомо, це встановить слідство.

Ракети сімейства Х-38 є модульними. Залежно від передбачуваного типу цілі на ракету можуть бути встановлені різні бойові частини та головки самонаведення.

Наведення всіх модифікацій є комбінованим — на маршовій ділянці ракета управляється інерційним способом, але в кінцевій ділянці траєкторії переходить на самонаведення.

Х-38МЛЕ — модифікація ракети з лазерною головкою самонаведення

Х-38МКЕ — модифікація ракети із супутниковою навігацією ГЛОНАСС

Х-38МТЕ — модифікація ракети з тепловізійною головкою самонаведення

Х-38МАЕ — модифікація ракети з активною радіолокаційною головкою самонаведення

Залежно від завдання на ракеті можуть застосовуватись різні бойові частини:

на ракетах модифікацій Х-38МАЕ, Х-38МЛЕ та Х-38МТЕ можуть встановлюватися осколково-фугасні або проникаючі бойові частини

на ракетах модифікацій Х-38МКЕ встановлюються касетні бойові частини

Ракета Х-38 летить на відстань до 40 кілометрів та водночас має надзвукову швидкість польоту, а також містить бойову частину масою 250 кілограмів.

Раніше "Телеграф" показував фото, яким був супермаркет у Костянтинівці до удару. Відомо, що під удар потрапив супермаркет "Екомаркет".