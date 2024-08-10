Продукти впереміш із купою металу: як виглядає супермаркет у Костянтинівці зараз (ексклюзивні фото, відео)

На місці трагедії продовжують розбирати завали

На місці удару по супермаркету у Костянтинівці Донецької області продовжують розбирати завали. Там працюють як рятувальники, так і військові.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов із місця подій. Від ще вчора працюючого супермаркету залишилася купа металобрухту.

Супермаркет "Екомаркет" розташовувався у Костянтинівці на вулиці Громова, 55. Після удару біля будівлі практично не залишилося стін та даху. Каси в магазині завалені залізними балками та залишками покрівлі, скрізь валяються уламки фасаду. Особливо моторошно на тлі розрухи виглядають упаковки від продуктів, які ще вчора вранці мали приваблювати відвідувачів. Пошкоджено також поштомат "Нової пошти", який розташовувався на території супермаркету. Не виключено, що всередині були чиїсь посилки. Біля входу стоять самотні візки.

Бульдозер ковшем згрібає все, що залишилося від магазину, і складає одну купу перед зруйнованим магазином. Те саме лопатами та іншими засобами роблять військові та рятувальники, які продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Костянтинівці вранці 9 серпня, ймовірно, ракетою "Х-38". Відомо і 14 загиблих та понад 40 постраждалих. Правоохоронцям вдалося ідентифікувати тіла двох загиблих — це дівчатка 9 та 11 років, ще особи п’ятьох дорослих та одну дитину належить встановити.

Також "Телеграф" розповідав про те, що супермаркетом у Донецькій області окупанти били прицільно високоточною ракетою. Крім цього супермаркету, пошкоджено 4 приватні будинки, 9 магазинів, автомийку, Нову пошту, торгові павільйони та 12 автомобілів.