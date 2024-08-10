Продукты вперемешку с грудой металла: как выглядит супермаркет в Константиновке сейчас (эксклюзивные фото, видео)

На месте трагедии продолжают разбирать завалы

На месте удара по супермаркету в Константиновке Донецкой области продолжают разбирать завалы. Там работают как спасатели, так и военные.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов с места событий. От еще вчера работающего супермаркета осталась груда металлолома.

Супермаркет "Экомаркет" располагался в Константиновке на улице Громова, 55. После удара у здания практически не осталось стен и крыши. Кассы в магазине завалены железными балками и остатками кровли, повсюду валяются обломки фасада. Особенно жутко на фоне разрухи выглядят упаковки от продуктов, которые еще вчера утром должны были привлекать посетителей. Поврежден также почтомат "Новой почты", который располагался на территории супермаркета. Не исключено, что внутри были чьи-то посылки. Возле входа стоят одинокие тележки.

Бульдозер ковшом сгребает все, что осталось от магазина, и складывает на одну кучу перед разрушенным магазином. То же самое лопатами и другими средствами делают военные и спасатели, которые продолжают разбирать завалы.

Напомним, что Россия ударила по Константиновке утром 9 августа, предположительно, ракетой "Х-38". Известно и 14 погибших и больше 40 пострадавших. Правоохранителям удалось идентифицировать тела двух погибших — это девочки 9 и 11 лет, еще личности пятерых взрослых и одного ребенка предстоит установить.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что по супермаркету в Донецкой области оккупанты били прицельно высокоточной ракетой. Кроме этого супермаркета, повреждены 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, Новая почта, торговые павильоны и 12 автомобилей.