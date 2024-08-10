В числе жертв удара по Константиновке оказался и полицейский: у него остались жена и дети

Коллеги характеризуют погибшего, как добросовестного правоохранителя

В результате удара по Константиновке Донецкой области погиб лейтенант полиции Максим Кислюк. В момент атаки на город он находился на службе.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Максим Кислюк посвятил службе в органах внутренних дел 15 лет.

Инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции находился в наряде, когда российские оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке. К сожалению, он получил смертельное ранение.

В Нацполиции рассказали, что 36-летний лейтенант был добросовестным полицейским и преданно выполнял служебные обязанности до конца своих дней. У него остались жена и дети.

"Максим запомнится жизнерадостным и всегда готовым прийти на помощь людям. Руководство и личный состав Национальной полиции Украины скорбит по непоправимой потере и выражает искренние соболезнования родным погибшего. Всегда в наших сердцах. Навсегда в строю. Светлая память", — сказано в сообщении.

Напомним, что после удара по супермаркету 9 августа удалось идентифицировать тела двух погибших детей — это девочки 9 и 11 лет. Тело еще одного ребенка и пятерых взрослых пока не опознали.

Также корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте атаки. Спасатели и военные продолжают разбирать завалы супермаркета.