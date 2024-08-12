Росіяни формують "молодіжні загони" на ТОТ для відправки в Курську область – ЦНС

Цікаво, що гауляйтери скаржаться – навіть крихітні плани набору "добровольців" виконати поки що не вдається

Російські окупанти та їхні поплічники на тимчасово окупованих територіях формують так звані "молодіжні загони", які планується відправити в Курську область. Офіційно – нібито для допомоги постраждалим під час боїв, але не виключається, що їх можуть кинути у бій.

Про це пише Центр національного спротиву. Зазначається, що тільки з тимчасово окупованих територій Донецької області планується відправити в Курськ не менше 100 осіб.

"Ще одна пропагандистська акція Кремля на тимчасово окупованих територіях України. Тут створюють молодіжні загони, які мають вирушати на територію Курської області. Під об’єктиви відеокамер "добровольців" пакують в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим курянам", – сказано у повідомленні.

Окрім відправки місцевих – доречі, гауляйтери скаржаться, що навіть такі крихітні плани виконати поки що не вдається – проводяться також заходи, на яких наказано всіляко висловлювати співчуття та підтримку мешканцям Курської області РФ.

"На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять небагатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області", – зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Відповідно до заяв неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.

Станом на суботу площа бойових дій у Курській області склала близько 650 кв. км. До вечора 10 серпня вона трохи скоротилася порівняно з вечором четверга. Однак це скорочення лише на 11 кв км.