Не тільки Курськ? Влада ще одного регіону РФ терміново евакуює населення, що говорить (карта)

Біля Червоної Яруги вже зібралася велика кількість автомобілів

У Бєлгородській області РФ, яка є сусідньою з Курською областю, де тривають бойові дії, "переміщають" населення. Поряд із нею нібито помітили активність ЗСУ.

Про це повідомив голова області В’ячеслав Гладков. За його словами, ранок для його регіону видався "тривожним". Нібито біля кордону Краснояружського району "зафіксовано активність ворога".

"Щоб убезпечити життя та здоров’я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця", — заявив Гладков.

Повідомлення про евакуацію також поширило місцеве МНС.

"Усім терміново залишити свої будинки. Місця для евакуації визначені", — йдеться у повідомленні.

За даними Гладкова, біля Червоної Яруги вже зібралася велика кількість автомобілів місцевих жителів, які виїжджатимуть. Їх направляють до пунктів тимчасового розміщення.

Варто зазначити, що Краснояружський район Бєлгородської області межує з Бєловським районом Курської області, де вчора заявили про нібито захід ДРГ.

Нагадаємо, що дізнатися всі новини з Курської області, ви можете у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.