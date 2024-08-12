Кремль вынужден принять решение: в ISW оценили, как Курская битва меняет ход войны

Длительное отношение России к своей границе как к бездействующей линии фронта является стратегическим провалом, считают в ISW

Операция Украины в Курской области позволила украинским войскам хотя бы временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке линии фронта и поставить под вопрос инициативу России на всем театре военных действий. Россияне владели инициативой с ноября 2023 года.

Такую оценку и анализ ситуации дает Институт исследования войны (ISW). Отмечается, что владение инициативой позволило России определять место, время, масштаб и требования к боевым действиям и вынудило Украину тратить силы и средства на оборону. Однако украинская операция в Курской области заставила Кремль и российское военное командование отреагировать и передислоцировать силы и средства на участок, где украинские войска нанесли удары.

Отмечается, что президент России Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неправильно оценили возможности Украины. Способность Украины добиться оперативной неожиданности и взять на себя инициативу бросает вызов предположениям, на которых РФ базирует свои наступательные усилия в Украине.

"Украинская операция в Курской области и последующие возможные украинские вторжения через границу заставляют Кремль и российское военное командование принять решение о том, рассматривать ли международную границу протяженностью в тысячу километров с северо-восточной Украиной как законную линию фронта, которую Россия должна защищать", — говорится в анализе

По мнению аналитиков, Москва может быть вынуждена растянуть свою живую силу и технику для защиты своей границы. Это в свою очередь может наложить длительные ограничения оперативного планирования, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

"Предыдущие заметные вторжения в Россию не изменили представления Кремля о международной границе, но украинская операция в Курской области заставит Кремль принять решение ... Длительное отношение России к международной границе как к бездействующей линии фронта является стратегическим провалом", — считают в ISW.

Именно такое отношение давало РФ больше возможностей для накопления и привлечения живой силы и средств для военных операций в Украине. Из-за действий ВСУ в Курской области российскому военному командованию теперь придется учитывать необходимость обороны собственных границ, что скажется на том, сколько сил и средств оккупанты могут направить для ведения оборонных и наступательных действий на территории Украины.

Как сообщал "Телеграф", российские кафиры и их приспешники на временно оккупированных территориях формируют так называемые "молодежные отряды", которые планируется отправить в Курскую область. Официально – якобы для помощи пострадавшим во время боев, но не исключается, что их могут бросить в бой.