Кремль змушений прийняти рішення: в ISW оцінили, як Курська битва міняє хід війни

Тривале ставлення Росії до свого кордону як до бездіяльної лінії фронту є стратегічним провалом, вважають в ISW

Операція України в Курській області дозволила українським військам принаймні тимчасово захопити ініціативу на полі бою на одній ділянці лінії фронту та поставити під питання ініціативу Росії на всьому театрі військових дій. Росіяни володіли ініціативою з листопада 2023 року.

Таку оцінку та аналіз ситуації дає Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що володіння ініціативою дозволило Росії визначати місце, час, масштаб і вимоги до бойових дій та змусило Україну витрачати сили та засоби на оборону. Проте українська операція в Курській області змусила Кремль і російське військове командування відреагувати та передислокувати сили й засоби на ділянку, де українські війська завдали ударів.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, неправильно оцінили спроможності України. Здатність України досягти оперативної несподіванки та перебрати на себе ініціативу кидає виклик припущенням, на яких РФ базує свої наступальні зусилля в Україні.

"Українська операція в Курській області та подальші можливі українські вторгнення через кордон змушують Кремль і російське військове командування прийняти рішення про те, чи розглядати міжнародний кордон протяжністю тисячу кілометрів із північно-східною Україною як законну лінію фронту, яку Росія повинна захищати", — йдеться в аналізі.

На думку аналітиків, Москва може бути змушена розтягнути свою живу силу та техніку для захисту свого кордону. Це, своєю чергою, може накласти тривалі обмеження оперативного планування, з якими Росія раніше не стикалася.

"Попередні помітні вторгнення в Росію не змінили уявлення Кремля про міжнародний кордон, але українська операція в Курській області змусить Кремль прийняти рішення … Тривале ставлення Росії до міжнародного кордону як до бездіяльної лінії фронту є стратегічним провалом", — вважають в ISW.

Саме таке ставлення давало РФ більше можливостей для накопичення та залучення живої сили та матеріальних засобів для військових операцій в Україні. Через дії ЗСУ у Курській області російському військовому командуванню тепер доведеться враховувати потребу обороняти власні кордони, що позначиться на тому, скільки сил та засобів окупанти можуть направити для ведення оборонних та наступальних дій на території України.

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти та їхні поплічники на тимчасово окупованих територіях формують так звані "молодіжні загони", які планується відправити в Курську область. Офіційно – нібито для допомоги постраждалим під час боїв, але не виключається, що їх можуть кинути у бій.