Укр

Хаос и принудительная эвакуация: что происходит в Курской области и какая ситуация на Белгородщине

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Бои в Курской области Новость обновлена 12 августа 2024, 13:59
Бои в Курской области. Фото Коллаж "Телеграфа"

Территория боевых действий составляет более 720 кв. км

Жителей некоторых районов Курщины и Белгородщины призывают эвакуироваться, ведь карта боевых действий в этих областях расширяется и военные захватывают все больше территорий.

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал местных покинуть свои дома, ведь в Генштабе РФ отметили, что "ситуация очень напряженная" в области.

Так, в ночь на 12 августа в район зашли якобы украинские ДРГ. Минобороны РФ утверждают, что прорыв был остановлен.

Беловский район на карте
Беловский район на карте

Заметим, что с Беловским районом граничат Краснояружский, Ракитянский и Ивнянский районы Белгородской области.

Потому жителей Краснояружского района уже перевозят в безопасные места.

"У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района… За сутки ВСУ 40 раз обстреляли Белгородскую область", — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Краснояружский район на карте
Краснояружский район на карте

Возле Суджи на Курщине также россияне жалуются на сильное давление наших бойцов. Военный аналитик Юрий Подоляк говорит, что ВСУ обходят Суджу с флангов и пытаются взять город в окружение.

По состоянию на воскресенье, 11 августа, общая площадь территорий боевых действий составила 720 кв. км. Это на 70 кв. км больше, чем днем ​​раньше, как отмечает российское издание "Агентство".

В то же время глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорит: "Никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет, бойцов на фронте хватает".

Однако в Курской области, где военные уже зашли в населенные пункты, их жители встречают, здороваясь на украинском и словами "Слава Украине".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ISW оценили, как Курская битва меняет ход войны.

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#Россия #Курская область #Курская битва