Хаос и принудительная эвакуация: что происходит в Курской области и какая ситуация на Белгородщине

Территория боевых действий составляет более 720 кв. км

Жителей некоторых районов Курщины и Белгородщины призывают эвакуироваться, ведь карта боевых действий в этих областях расширяется и военные захватывают все больше территорий.

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал местных покинуть свои дома, ведь в Генштабе РФ отметили, что "ситуация очень напряженная" в области.

Так, в ночь на 12 августа в район зашли якобы украинские ДРГ. Минобороны РФ утверждают, что прорыв был остановлен.

Беловский район на карте

Заметим, что с Беловским районом граничат Краснояружский, Ракитянский и Ивнянский районы Белгородской области.

Потому жителей Краснояружского района уже перевозят в безопасные места.

"У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района… За сутки ВСУ 40 раз обстреляли Белгородскую область", — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Краснояружский район на карте

Возле Суджи на Курщине также россияне жалуются на сильное давление наших бойцов. Военный аналитик Юрий Подоляк говорит, что ВСУ обходят Суджу с флангов и пытаются взять город в окружение.

По состоянию на воскресенье, 11 августа, общая площадь территорий боевых действий составила 720 кв. км. Это на 70 кв. км больше, чем днем ​​раньше, как отмечает российское издание "Агентство".

В то же время глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорит: "Никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет, бойцов на фронте хватает".

Однако в Курской области, где военные уже зашли в населенные пункты, их жители встречают, здороваясь на украинском и словами "Слава Украине".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ISW оценили, как Курская битва меняет ход войны.