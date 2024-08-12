Хаос та примусова евакуація: що зараз відбувається в Курській області і яка ситуація на Бєлгородщині

Територія бойових дій становить понад 720 кв.км

Жителів деяких районів Курщини та Бєлгородщини закликають евакуюватися, адже карта бойових дій в цих областях розширюється і військові захоплюють все більше територій.

Голова Білівського району Курської області Микола Волобуєв закликав місцевих залишити свої будинки, адже у Генштабі РФ наголосили, що "ситуація дуже напружена" в області.

Так, у ніч на 12 серпня до району зайшли нібито українські ДРГ. Міноборони РФ стверджують, що прорив зупинили.

Білівський район на карті

Зауважимо, що з Білівським районом межують Краснояружський, Ракитянський та Івнянський райони Бєлгородської області.

Тому жителів Краснояружського району вже перевозять у безпечні місця.

"У нас тривожний ранок, активність ворога на кордоні Краснояружського району … За добу ЗСУ 40 разів обстріляли Бєлгородську область", — повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

Краснояружський район на карті

Біля Суджі на Курщині також росіяни жаліються на сильний натиск наших бійців. Військовий аналітик Юрій Подоляк каже, що ЗСУ обходять Суджу з флангів і намагаються взяти місто в оточення.

Станом на неділю, 11 серпня, загальна площа територій бойових дій становила до 720 кв. км. Це на 70 кв. км більше, ніж днем ​​раніше, як зазначає російське видання "Агентство".

Водночас голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов каже: "Жодної необхідності проводити мобілізацію в Росії через ситуацію в Курській області немає, бійців на фронті вистачає".

Проте в Курській області, де військовій вже зайшли у населені пункти, їх жителі зустрічають, вітаючись українською та словами "Слава Україні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ISW оцінили, як Курська битва міняє хід війни.