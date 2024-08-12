Хаос та примусова евакуація: що зараз відбувається в Курській області і яка ситуація на Бєлгородщині
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Територія бойових дій становить понад 720 кв.км
Жителів деяких районів Курщини та Бєлгородщини закликають евакуюватися, адже карта бойових дій в цих областях розширюється і військові захоплюють все більше територій.
Голова Білівського району Курської області Микола Волобуєв закликав місцевих залишити свої будинки, адже у Генштабі РФ наголосили, що "ситуація дуже напружена" в області.
Так, у ніч на 12 серпня до району зайшли нібито українські ДРГ. Міноборони РФ стверджують, що прорив зупинили.
Зауважимо, що з Білівським районом межують Краснояружський, Ракитянський та Івнянський райони Бєлгородської області.
Тому жителів Краснояружського району вже перевозять у безпечні місця.
"У нас тривожний ранок, активність ворога на кордоні Краснояружського району … За добу ЗСУ 40 разів обстріляли Бєлгородську область", — повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.
Біля Суджі на Курщині також росіяни жаліються на сильний натиск наших бійців. Військовий аналітик Юрій Подоляк каже, що ЗСУ обходять Суджу з флангів і намагаються взяти місто в оточення.
Станом на неділю, 11 серпня, загальна площа територій бойових дій становила до 720 кв. км. Це на 70 кв. км більше, ніж днем раніше, як зазначає російське видання "Агентство".
Водночас голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов каже: "Жодної необхідності проводити мобілізацію в Росії через ситуацію в Курській області немає, бійців на фронті вистачає".
Проте в Курській області, де військовій вже зайшли у населені пункти, їх жителі зустрічають, вітаючись українською та словами "Слава Україні".
Раніше "Телеграф" розповідав, що в ISW оцінили, як Курська битва міняє хід війни.