Таинственный и опасный БТР гоняет по полям Курской битвы в тылу россиян: это новый фронт?

Российские власти объявили в этом районе эвакуацию

В Курской области России продолжается операция Вооруженных сил Украины. Украинские военные, вероятно, с каждым днем ​​продвигаются все дальше вглубь территории РФ.

Так, в сети появилось видео, на котором зафиксирован якобы украинский БТР-4, проезжающий по селу Гирьи в Беловском районе Курской области. Как утверждают в российских пабликах, эта запись была сделана в понедельник, 12 августа, около 7 утра.

Село Гирьи находится к юго-востоку от Суджи в 12 километрах от границы с Украиной. Стоит отметить, что на видео видно, что БТР двигается в направлении соседнего села Белица. О заходе украинских военных в эту деревню писали российские блогеры еще два дня назад.

Село Гирьи на карте

В свою очередь российские паблики распространяют якобы переписку местных жителей. Один из них утверждает, что якобы видел четыре БТР, на которых были нарисованы треугольники. Такую маркировку, вероятно, используют украинские войска, привлеченные к операции в Курской области.

Тем временем и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что принято решение вывозить жителей Беловского района. По его словам, сейчас проводится уведомление жителей населенных пунктов о возможности уехать из этого района.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа, после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.