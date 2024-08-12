Таємничий і небезпечний БТР ганяє полями Курської битви в тилу росіян: це новий фронт?

Російська влада оголосила в цьому районі евакуацію

В Курській області Росії триває операція Збройних сил України. Українські військові, ймовірно, з кожним днем ​​просуваються все далі вглиб території РФ.

Так, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано нібито український БТР-4, який проїжджає селом Гір'ї в Бєловському районі Курської області. Як стверджують у російських пабліках, цей запис було зроблено в понеділок, 12 серпня, близько 7 ранку.

Село Гір'ї знаходиться на південний схід від Суджі за 12 кілометрів від кордону з Україною. Варто зазначити, що на відео видно, що БТР рухається у напрямку сусіднього села Білиця. Про захід українських військових до цього села писали російські блогери ще два дні тому.

Село Гір'ї на мапі

Своєю чергою російські пабліки поширюють нібито переписку місцевих жителів. Один з них стверджує, що нібито бачив 4 БТР, на яких були намальовані трикутники. Таке маркування, ймовірно, використовують українські війська, залучені до операції в Курській області.

Тим часом в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив, що ухвалено рішення вивозити мешканців Бєловського району. За його словами, наразі проводиться сповіщення мешканців населених пунктів про можливість виїхати з цього району.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Відповідно до заяв неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.