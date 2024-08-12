Таємничий і небезпечний БТР ганяє полями Курської битви в тилу росіян: це новий фронт?
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Російська влада оголосила в цьому районі евакуацію
В Курській області Росії триває операція Збройних сил України. Українські військові, ймовірно, з кожним днем просуваються все далі вглиб території РФ.
Так, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано нібито український БТР-4, який проїжджає селом Гір'ї в Бєловському районі Курської області. Як стверджують у російських пабліках, цей запис було зроблено в понеділок, 12 серпня, близько 7 ранку.
Село Гір'ї знаходиться на південний схід від Суджі за 12 кілометрів від кордону з Україною. Варто зазначити, що на відео видно, що БТР рухається у напрямку сусіднього села Білиця. Про захід українських військових до цього села писали російські блогери ще два дні тому.
Своєю чергою російські пабліки поширюють нібито переписку місцевих жителів. Один з них стверджує, що нібито бачив 4 БТР, на яких були намальовані трикутники. Таке маркування, ймовірно, використовують українські війська, залучені до операції в Курській області.
Тим часом в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив, що ухвалено рішення вивозити мешканців Бєловського району. За його словами, наразі проводиться сповіщення мешканців населених пунктів про можливість виїхати з цього району.
Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Відповідно до заяв неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.