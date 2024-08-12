Данные существенно отличаются от российских: сколько населенных пунктов Курской области контролируют ВСУ (карта)

Статус некоторых российских сел пока неизвестен

В Курской области России продолжается операция Вооруженных сил Украины. Украинским военным удалось занять несколько десятков населённых пунктов области.

По данным аналитиков DeepState, по состоянию на 12 августа ВСУ удалось занять ориентировочно 44 населенных пункта. Статус еще 10 пока неизвестен.

В то же время в DeepState подчеркнули, что эта оценка крайне консервативна. Аналитики отмечают, что сейчас почти никто не знает реального количества населенных пунктов, контролируемых украинскими силами.

"Есть села, возле которых была фотография наших бойцов, но контроль был не наш. Поэтому оценка и консервативная", — подчеркнули в DeepState.

Стоит отметить, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов на совещании российским диктором Владимиром Путиным заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов региона. По его словам, глубина проникновения украинских войск на территорию Курской области составляет 12 километров, а ширина по фронту – 40 километров.

В свою очередь российское издание "Агентство", позиционирующее себя как оппозиционное, опубликовало карту, на которой обозначены населенные пункты, якобы контролируемые ВСУ, или там происходили боевые действия. Они ссылаются на данные Минобороны РФ.

Напомним, прорыв российской границы произошел 6 августа, после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.