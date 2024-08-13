В ООН отреагировали на заявления России о "стрельбе ВСУ по мирным" в Курской области
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Обратились в РФ с просьбой
В Организации объединенных наций (ООН) уже отреагировали на заявление России, что ВСУ якобы в Курской области бьют по гражданскому населению и совершают акт терроризма.
Как отмечают росСМИ, управление верховного комиссара ООН по правам человека попросило Москву предоставить доступ для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области.
"Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы просим у России доступ на ее территорию, чтобы получить возможность получить дополнительную информацию", — сказали в ведомстве.
Напомним, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что военные ВСУ якобы нарушают права человека во время атаки на Курщину.
Она назвала наступление Украины на территорию Курской области "варварским нападением", в результате которого "пострадали тысячи мирных жителей". Россия направила в ООН заявление, в котором "требует осудить терроризм".
"Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека", – заявила российская омбудсмен.
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