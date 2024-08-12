Курск дважды стал катастрофой для Путина: Зеленский рассказал, что будет концом для диктатора

Зачистка Курской области от российских солдат сделает Сумскую область безопасной

Бои в Курской области станут концом для российского диктатора Владимира Путина. Война, которую он начал в Украине возвращается в Россию.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения. Он напомнил, что правления Путина началось с трагедии подлодки "Курск", которая затонула в 2000 году.

"Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле двигается: 24 года назад была катастрофа "Курска" – символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны", — сказал он.

По его словам, подобные вещи всегда происходят с теми, кто пренебрегает правилами и людьми. Зеленский также добавил, что Украина всегда хотела мира и обязательно его обеспечит.

В качестве примера он навел ситуацию в Сумской области, которая с 1 июня подвергалась обстрелам 2100 раз, в том числе и со стороны Курской области.

"Поэтому наши операции – сугубо безопасный вопрос для Украины, освобождение пограничья от российских военных. Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и результативность действий", — добавил глава государства.

Как известно, бои в Курской области начались 6 августа, однако лишь 12 августа Украина официально признала присутствие там своих войск. В частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских сил находится более 1000 квадратных километров российской территории.