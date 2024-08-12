"Все еще идем на Курск": СМИ узнали новые детали наступления ВСУ в Курской области

В регионе продолжаются активные боевые действия

Украинские военные в начале операции в Курской области не встретили значительного сопротивления россиян. Многие русские военные просто сложили оружие и сдались.

Об этом Financial Times рассказал Владимир, боец 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Его подразделение одним из первых зашло на территорию Курской области.

"Мы впервые зашли на территорию России в 13:00 во вторник, 6 августа. Мы были одними из первых, кто туда вошел", — говорит Владимир.

По его словам, его подразделение не встретило сопротивления, когда их боевая машина Stryker ворвалась из-за границы среди бела дня. Владимир рассказал, что вскоре они встретили российское подразделение, которое "сидело в лесу и пило кофе за столом".

"Тогда наш "Страйкер" въезжает прямо в их стол. Мы убили многих из них в первый день. Потому что они были безоружны и не ждали нас", — говорит боец, добавив, что "десятки" ошеломленных российских солдат просто сложили оружие и сдались.

Еще один боец ВСУ Роман рассказал, что в начале наступления было страшно, но потом стало легче. Украинские военные готовились к прибытию российских подкреплений, но, к их удивлению, российские войска не появились, по крайней мере не так, как они ожидали.

FT пообщалась с более чем десятком украинских солдат при условии, что их фамилии не будут обнародованы из соображений безопасности. Многие военнослужащие ВСУ узнали, что планируется такая миссия всего за несколько дней до ее начала.

Украинские войска заявили, что их операция продвигается так, как они надеялись. Менее чем через неделю они вошли на территорию России более чем на 30 километров и захватили около 350 квадратных километров территории. Владимир рассказал, что они еще двигаются в сторону Курска. Украинские военные говорят, что Россия до сих пор не смогла остановить их продвижение.

Согласно данным военных и обзору боевых видеозаписей, опубликованных в соцсетях, в операции принимают участие подразделения по меньшей мере шести украинских бригад. Владимира и десантников 82-й бригады перебросили в Сумскую область из соседней Харьковской области, где они сдерживали российские войска. Другие военные заявили, что они были передислоцированы из опорных пунктов на востоке Донецкой области, в том числе из городов Часов Яр, Ню-Йорк и Торецк.

Боец ВСУ Денис рассказал, что бой в Курской области ощущался совсем иначе, чем в Донецкой области. По его словам, здесь у ВСУ был элемент неожиданности. Денис подтвердил, что главной целью операции было захват российских земель.

"Мы можем воевать здесь и захватить их территорию. И тогда могут начаться переговоры, и у нас будет их земля, которую будем менять на нашу", – сказал он.

Некоторые солдаты признались, что поначалу сомневались в операции. Некоторые сказали, что их волнует возможность оставить позиции в Донецкой области, когда россияне ежедневно наступают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по данным аналитиков DeepState, по состоянию на 12 августа ВСУ удалось занять ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области. Статус еще 10 пока неизвестен.