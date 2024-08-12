Жителям Курской области приготовиться? В РФ хотят создать "доказательства военных преступлений ВСУ"

В СБУ предупредили о намерениях россиян

Из-за неспособности россиян противодействовать наступлению в Курской области, они готовятся к проведению информационной операции. В частности они могут начать распространять фейки о якобы преступлениях ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. В сообщении говорится, что подобные провокационные вбросы могут быть обнародованы в ближайшее время.

"По данным СБУ, в ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в том числе в отношении гражданского населения Курской области, чтобы затем обвинить в их совершении украинскую сторону. СБУ предупреждает, что такие попытки бесполезны, и не будут влиять ни на наступательные действия ВСУ, ни по мнению международных партнеров нашего государства", — говорится в сообщении.

Там отметили, что Силы обороны Украины уже доказали миру, что соблюдают правила и обычаи ведения войны, что включает обращение с военнопленными и с мирным населением.

Больше подробностей сообщили в Центре противодействия дезинформации, где выделили четыре основных направления действия российской пропаганды:

распространение фейков о якобы военных преступлениях СОУ на территории России с использованием придуманных "слов местных жителей" и "допросов украинских пленных";

инсценировка на территории неподконтрольных ей регионов сцен того, что они сами делали на оккупированных территориях Украины;

ядерный шантаж с использованием темы Курской АЭС и обвинений Украины;

распространения фейков о якобы участии в операции войск НАТО для их распространения в странах Глобального Юга.

"Российский режим и командование армии РФ очень обеспокоены тем, что боевые действия в Курской области не сопровождаются насилием против гражданских. Напротив, людям не мешают удовлетворять гуманитарные нужды, при желании местным позволяют выехать в зоны без боевых действий", — говорится в сообщении.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа. 12 августа губернатор Курской области признал, что под контролем Украины находятся 28 населенных пунктов. По его словам, глубина прорыва составляет 12 километров, а ширина 40 километров.