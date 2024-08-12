Жителям Курської області приготуватись? У РФ хочуть створити "докази воєнних злочинів ЗСУ"

У СБУ попередили про наміри росіян

Через нездатність росіян протидіяти наступу в Курській області вони готуються до проведення інформаційної операції. Зокрема, вони можуть почати поширювати фейки про нібито злочини ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. У повідомленні йдеться, що подібні провокаційні вкидання можуть бути оприлюднені найближчим часом.

"За даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, у тому числі стосовно цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити в їх скоєнні українську сторону. СБУ попереджає, що такі спроби не приносять користі, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що Сили оборони України вже довели світу, що дотримуються правил і звичаїв ведення війни, що включає поводження з військовополоненими та мирним населенням.

Більше подробиць повідомили у Центрі протидії дезінформації, де виділили чотири основні напрями дії російської пропаганди:

поширення фейків про нібито воєнні злочини СОУ на території Росії з використанням вигаданих "слів місцевих жителів" та "допитів українських полонених";

інсценування на території непідконтрольних їй регіонів сцен того, що вони робили самі на окупованих територіях України;

ядерний шантаж із використанням теми Курської АЕС та звинувачень України;

поширення фейків про нібито участь в операції військ НАТО для їхнього поширення в країнах Глобального Півдня.

"Російський режим і командування армії РФ дуже стурбовані тим, що бойові дії в Курській області не супроводжуються насильством проти цивільних. Навпаки, людям не заважають задовольняти гуманітарні потреби, за бажанням місцевим дозволяють виїхати до зон без бойових дій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня. 12 серпня губернатор Курської області визнав, що під контролем України 28 населених пунктів. З його слів, глибина прориву становить 12 кілометрів, а ширина 40 кілометрів.