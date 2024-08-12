"Вимагає значних ресурсів": наступ у Курській області поставив Україну перед складним вибором — WSJ

Україна має тактичні та стратегічні досягнення, проте тепер вона має зробити вибір

Після блискавичного наступу в Курській області Україна може мати справу з новою дилемою. Вона зводиться до того, чи варто підводити нові війська та розширювати зону бойових дій, оскільки ці війська потрібні на сході країни.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Зазначається, що за кілька днів Україна змогла просунутися на десятки кілометрів від кордону та показала ворогам, союзникам та своїм громадянам, що здатна робити сюрпризи у військовому плані.

Ситуація в Курській області залишається малозрозумілою, але видання зазначає, що у США вже кажуть, що Україні вдалося порушити цілісність російських ліній постачання, по яким здійснювалася підтримка контингенту на Харківському напрямку. До того ж до України потрапила велика кількість полонених, яких можна обміняти.

Окрім тактичних перемог є і стратегічні, які зводяться до зміни наративів щодо того, що Україна більше не має сил для ефективного спротиву, які почали поширюватися після контрнаступу влітку 2023 року, який пройшов без помітних успіхів. Його підсумки викликали багато питань, як в Україні, так і за її межами, про те, чи здатні ЗСУ протистояти російській армії.

"Цим нападом вони повністю змінили стратегічний наратив", — зазначив підполковник армії США у відставці Джон Нагл.

Видання пише, що в Білому домі не вважають, що ризики ескалації сильно зросли, проте прозвучали думки про те, що росіяни можуть у відповідь зробити новий масований ракетний обстріл.

Австрійський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді своєю чергою спрогнозував, що наступний етап боїв у Курській області залежатиме від того, чи Київ направлятиме в цю область свої підкріплення для збереження динаміки. Він додав, що Росія у відповідь може спробувати провести швидку контратаку та використати перевагу щодо зброї, яка включає застосування авіабомб.

"Операція в Курську потребує значних ресурсів, особливо в особовому складі піхоти, яка може бути гострішою в інших місцях", — додав він, зазначивши, що ситуація на сході України залишається складною.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня. 12 серпня губернатор Курської області визнав, що під контролем України перебувають 28 населених пунктів. З його слів, глибина прориву становить 12 кілометрів, а ширина 40 кілометрів.