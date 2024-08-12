Росіяни втратили контроль над "газовим вентилем" для Європи: з’явилися знімки станції в Суджі

Ходили непідтверджені чутки, що станцію було знищено

Майже через тиждень боїв у Курській області стало відомо, що газовимірювальна станція в Суджі знаходиться в робочому стані. Через неї проходить значна частина російського транзиту газу до Європи.

Новими супутниковими знімками поділилося видання "Радіо Свобода". Зазначається, що першу частину пошкоджень було завдано у проміжок між 9 та 10 серпня, а другу — між 10 та 11 серпня.

На кадрах помітно майже повне знищення однієї з адміністративних будівель та майданчика, на якому розташоване вимірювальне обладнання. Водночас російський "Газпром" 12 серпня повідомив, що прокачування газу до Європи через цю станцію здійснюється без перешкод.

Також було показано супутникові знімки пункту пропуску "Суджа", який було знищено у перший день прориву кордону. Там знаходилися десятки солдатів-строковиків, які здебільшого воліли скласти зброю.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня. 12 серпня губернатор Курської області визнав, що під контролем України 28 населених пунктів. З його слів, глибина прориву становить 12 кілометрів, а ширина 40 кілометрів.