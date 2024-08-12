Россияне потеряли контроль над "газовым вентилем" для Европы: появились снимки станции в Судже

Ходили неподтвержденные слухи, что станция была уничтожена

Спустя почти неделю боев в Курской области стало известно, что газоизмерительная станция в Судже находится в рабочем состоянии. Через нее проходит значительная часть российского транзита газа в Европу.

Новыми спутниковыми снимками поделилось издание "Радио Свобода". Отмечается, что первая часть повреждений была нанесена в промежуток между 9 и 10 августа, а вторая — между 10 и 11 августа.

На кадрах заметно почти полное уничтожение одного из административных зданий и площадки, на котором расположено измерительное оборудование. В то же время российский "Газпром" 12 августа сообщил, что прокачка газа в Европу через эту станцию осуществляется без препятствий.

Также были показаны спутниковые снимки пункта пропуска "Суджа", который был уничтожен в первый день прорыва границы. Там находились десятки солдат-срочников, который в большинстве предпочли сложить оружие.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа. 12 августа губернатор Курской области признал, что под контролем Украины находятся 28 населенных пунктов. По его словам, глубина прорыва составляет 12 километров, а ширина 40 километров.