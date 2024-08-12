"Требует значительных ресурсов": наступление в Курской области поставило Украину перед сложным выбором — WSJ

У Украины есть тактические и стратегические достижения, однако теперь ей предстоит сделать выбор

После молниеносного наступления в Курской области Украина может столкнуться с новой дилеммой. Он сводится к тому, стоит ли подводить новые войска и расширять зону боевых действий, поскольку эти войска нужны на востоке страны.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Отмечается, что за несколько дней Украина смогла продвинуться на десятки километров от границы и показала врагам, союзникам и своим гражданам, что способна делать сюрпризы в военно плане.

Ситуация в Курской области остается малопонятной, но издание отмечает, что в США уже говорят, что Украине удалось нарушить целостность российских линий снабжения, по которых осуществлялась поддержка контингента на Харьковском направлении. К тому же, в Украину попало большое количество пленных, которых можно обменять.

Кроме тактических побед есть и стратегические, которые сводятся к изменению нарративов относительно того, что Украина больше не имеет сил для эффективного сопротивления, которые начали распространяться после контрнаступления летом 2023 года, прошедшего без заметных успехов. Его итоги вызвали много вопросов, как в Украине так и за ее пределами, о том, способны ли ВСУ противостоять российской армии.

"Этим нападением они полностью изменили стратегический нарратив", — отметил подполковник армии США в отставке Джон Нагл.

Издание пишет, что в Белом доме не считают, что риски эскалации сильно возросли, однако прозвучали мнения о том, что россияне могут в ответ совершить новый массированный ракетный обстрел.

Австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади в свою очередь спрогнозировал, что следующий этап боев в Курской области будет зависеть от того, будет ли Киев направлять в эту область свои подкрепления для сохранения динамики. Он добавил, что Россия в ответ может попытаться провести быструю контратаку и использовать преимущество по оружию, которое включает применения авиабомб.

"Операция в Курске требует значительных ресурсов, особенно в личном составе пехоты, которая может быть более остро нужна в других местах", — добавил он, отметив, что ситуация на востоке Украины остается сложной.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа. 12 августа губернатор Курской области признал, что под контролем Украины находятся 28 населенных пунктов. По его словам, глубина прорыва составляет 12 километров, а ширина 40 километров.