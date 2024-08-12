"Все ще йдемо на Курськ": ЗМІ дізнались нові деталі наступу ЗСУ в Курській області

В регіоні продовжуються активні бойові дії

Українські військові на початку операції у Курській області Росії не зустріли значного опору росіян. Багато російських військових просто склали зброю і здалися.

Про це Financial Times розповів Володимир, боєць 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Його підрозділ одним із перших зайшов на територію Курської області.

"Ми вперше зайшли на територію Росії о 13:00 у вівторок 6 серпня. Ми були одними з перших, хто туди увійшов", — каже Володимир.

За його словами, його підрозділ не зустрів опору, коли їх бойова машина Stryker увірвалася через кордон серед білого дня. Володимир розповів, що незабаром вони зустріли російський підрозділ, який "сидів у лісі та пив каву за столом".

"Тоді наш "Страйкер" в'їжджає прямо в їхній стіл. Ми вбили багатьох із них у перший день. Тому що вони були беззбройні і не чекали нас", — каже боєць, додавши, що "десятки" приголомшених російських солдатів просто склали зброю і здалися.

Ще один боєць ЗСУ Роман розповів, що на початку наступу було страшно, але потім стало легше. Українські військові готувалися до прибуття російських підкріплень, але, на їхній подив, російські війська не з'явилися, принаймні не так, як вони очікували.

FT поспілкувалася з більш ніж десятком українських солдатів за умови, що їхні прізвища не будуть оприлюднені з міркувань безпеки. Багато військовослужбовців ЗСУ дізнались, що планується така місія лише за кілька днів до її початку.

Українські війська заявили, що їхня операція просувається так, як вони сподівалися. Менш ніж за тиждень вони увійшли на територію Росії більш ніж на 30 кілометрів і захопили близько 350 квадратних кілометрів території. Володимир розповів, що вони ще рухаються в бік Курська. Українські військові кажуть, що Росія досі не змогла зупинити їхнє просування.

Згідно з даними військових і оглядом бойових відеозаписів, опублікованих у соцмережах, в операції беруть участь підрозділи щонайменше шести українських бригад. Володимира та десантників 82-ї бригади перекинули на Сумщину з сусідньої Харківської області, де вони стримували російські війська. Інші військові заявили, що їх передислокували з опорних пунктів на сході Донецькій області, зокрема з міст Часів Яр, Ню-Йорк і Торецьк.

Боєць ЗСУ Денис розповів, що бій у Курській області відчувався зовсім інакше, ніж у Донецькій області. За його словами, тут у ЗСУ був елемент несподіванки. Денис підтвердив, що головною метою операції було захоплення російської землі.

"Ми можемо воювати тут і захопити їх територію. І тоді можуть початися переговори, і ми матимемо їхню землю, яку будемо міняти на нашу", – сказав він.

Деякі солдати зізналися, що спочатку сумнівалися в операції. Дехто сказав, що їх хвилює можливість залишити позиції в Донецькій області, коли росіяни щоденно наступають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за даними аналітиків DeepState, станом на 12 серпня ЗСУ вдалося зайняти орієнтовно 44 населених пункти у Курській області. Статус ще 10 наразі невідомий.