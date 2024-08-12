Курськ двічі став катастрофою для Путіна: Зеленський розповів, що буде кінцем для диктатора

Зачистка Курської області від російських солдатів зробить Сумську область безпечною

Бої у Курській області стануть кінцем для російського диктатора Володимира Путіна. Війна, яку він почав в Україні, повертається до Росії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення. Він нагадав, що правління Путіна почалося з трагедії підводного човна "Курськ", який затонув у 2000 році.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни", — сказав він.

За його словами, подібні речі завжди відбуваються з тими, хто нехтує правилами та людьми. Зеленський також додав, що Україна завжди хотіла миру та обов’язково його забезпечить.

Як приклад він навів ситуацію в Сумській області, яка з 1 червня зазнала обстрілів 2100 разів, у тому числі і з боку Курської області.

"Тому наші операції – суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових. Я дякую всім нашим солдатам, сержантам і офіцерам за сміливість і результативність дій", — додав глава держави.

Як відомо, бої в Курській області розпочалися 6 серпня, проте лише 12 серпня Україна офіційно визнала присутність там своїх військ. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських сил перебуває понад 1000 квадратних кілометрів російської території.