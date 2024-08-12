Сирський на Ставці повідомив Зеленському, скільки території РФ під контролем України (відео)

Доповідь головкома була найважливішою

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів, скільки території Курської області РФ нині контролюють Збройні сили України. За його словами, це близько 1000 кв. кілометрів. Відповідну заяву Сирський зробив під час Ставки, яку у понеділок, 12 серпня, провів президент Володимир Зеленський.

Відео опублікував очільник держави у своєму Telegram-каналі. Під час Ставки Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку.

"Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції", — зауважив Зеленський.

Своєю чергою, головком Сирський відзначив, що наступальна операція у Курській області триває, бойові дії ведуться по всій лінії фронту. Ситуація контрольована.

"Була доповідь економічного блоку, першої віцепремʼєрки Юлії Свириденко. Збільшуємо частку українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років", — написав Зеленський.

За словами президента, він дав кілька важливих доручень, зокрема Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС.

"Підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам – представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території", — насамкінець зауважив президент.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у РФ хочуть створити "докази воєнних злочинів ЗСУ". Жителям Курщини варто підготуватися до провокацій своїх співвітчизників.