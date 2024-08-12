Сырский на Ставке сообщил Зеленскому, сколько территории РФ под контролем Украины (видео)

Доклад главкома был самым важным

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал, сколько территории Курской области РФ сейчас контролируют Вооруженные силы Украины. По его словам, это около 1000 кв. километров. Соответствующее заявление Сырский сделал во время Ставки, которую в понедельник, 12 августа, провел президент Владимир Зеленский.

Видео опубликовал глава государства в своем Telegram-канале. Во время Ставки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал по видеосвязи.

"Самым важным был доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции", — заметил Зеленский.

В свою очередь главком Сырский отметил, что наступательная операция в Курской области продолжается, боевые действия ведутся по всей линии фронта. Ситуация контролируется.

"Был доклад экономического блока, первого вице-премьера Юлии Свириденко. Увеличиваем долю украинского производства в государственных закупках. Правительство готовит для наших предприятий длительные, прогнозируемые контракты на 5–10 лет", — написал Зеленский.

По словам президента, он дал несколько важных поручений, в частности, Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД.

"Подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", — заключил президент.

К слову, ранее Телеграф сообщал о том, что в РФ хотят создать "доказательства военных преступлений ВСУ". Жителям Курщины следует подготовиться к провокациям своих соотечественников.