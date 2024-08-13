"Не захоплення": в Україні офіційно назвали мету наступу в Курській області

Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, тим швидше припиняться українські рейди на територію РФ

Україна, на відміну від російських окупантів, не прагне захопити Курську область під час наступу. Ця операція має кілька інших цілей. Одна з них – захист власних територій від ударів.

Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на пресконференції 13 серпня. Про це пише РБК-Україна.

За його словами, з території Курської області було завдано понад 2 тисячі ударів по Сумщині з початку літа. Україна тепер захищає свої території від цього терору за допомогою буферної зони.

"Метою операції ЗСУ в Курській області є збереження життів українців від російських ударів. Це Росія принесла війну в Україну, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, тим швидше припиняться українські рейди на територію Росії. А поки що Путін війну продовжує, він отримуватиме від України такі відповіді", — підкреслив Тихий.

Він додав, що Україна не може бити далекобійною зброєю, яка зараз є, а тому звільнення цих територій є виходом для захисту свого ж населення.

"На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів", — заявив Тихий.

Спікер також сказав, що ЗСУ досягає відповідних цілей у цій операції й продовжуватиме діяти, як це необхідно для захисту України. Також Тихий наголосив, що операція у Курській області допомагає фронту. Тобто окупанти тепер не можуть перекидати додаткові сили на Донбас.

"Це не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи до Донецької області та ускладнює її військову логістику. ЗСУ — це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів та звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Метою ЗСУ — є лише військові об’єкти та військовий контингент", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський просив у Британії дозволу використати свої далекобійні ракети Storm Shadow під час операції у Курській області. Стала відома відповідь.