"Не захват": в Украине официально назвали цель наступления в Курской области

Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем быстрее прекратятся украинские рейды на территорию РФ

Украина, в отличие от российских оккупантов, не стремится захватить Курскую область в ходе наступления. У этой операции есть несколько других целей. Одна из них — защита собственных территорий от ударов.

Такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции 13 августа. Об этом пишет РБК-Украина.

По его словам, с территории Курской области было нанесено более 2 тысяч ударов по Сумщине с начала лета. Украина теперь защищает свои территории от этого террора с помощью буферной зоны.

"Цель операции ВСУ в Курской области — это сохранение жизней украинцев от российских ударов. Это Россия принесла войну в Украину, и вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России. Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем быстрее прекратятся украинские рейды на территорию России. А пока Путин войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы", — подчеркнул Тихий.

Он добавил, что Украина не может бить дальнобойным оружием, которое сейчас есть в наличии, а потому освобождение этих территорий является выходом для защиты своего же населения.

"К сожалению, Украина не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься от этого террора, нет пока этих решений, на которых мы настаиваем, поэтому есть потребность с помощью Вооруженных сил освобождать эти приграничные территории от российского военного контингента, который наносит по Украине удары", — заявил Тихий.

Спикер также сказал, что ВСУ достигает соответствующих целей в этой операции и будет продолжать действовать, как это необходимо для защиты Украины. Также Тихий подчеркнул, что операция в Курской области помогает фронту. То есть, оккупанты теперь не могут перебрасывать дополнительные силы на Донбасс.

"Это не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. ВСУ — это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целью ВСУ — есть только военные объекты и военный контингент", — заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Британии разрешения использовать свои дальнобойные ракеты Storm Shadow в ходе операции в Курской области. Стал известен ответ.